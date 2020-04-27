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Василий Кравец: У меня был вариант перейти либо в Динамо, либо в Луго

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Украинский защитник мог выступать за киевский клуб.
Василий Кравец
Василий Кравец
cdlugo.com

Защитник Леганеса Василий Кравец, который выступает за Луго на правах аренды, заявил, что в 2017 году мог стать игрком киевского Динамо. 

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“Я уже говорил, что если решу вернуться в Украину, то только в Карпаты. Там я и хочу завершить свою карьеру.

У меня был вариант перейти либо в Динамо, либо в Луго. Со стороны Динамо было конкретное предложение. Я прекрасно знал, что Динамо - гранд, который стабильно выступает в еврокубках, но у меня пацаны с района, которые болеют за Карпаты. Не то что они не поймут, но мне привили: “Завжди вірні“. Это так запало мне в душу, что не хотел никуда уходить в украинские клубы.

Тогда мы сидели в Турции со Смалийчуком, он сказал: “Есть вариант: Динамо или Луго“. Я минут пять подумал и сказал, что выбираю Луго“, - рассказал Кравец в интервью Роману Бебеху в Instagram.

Ранее сообщалось, что Реал может приобрести конкурента Лунина.

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Теги: Василий Кравец, Луго, Леганес, Динамо Киев, футбол
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
thebestdraw    27.04.2020, 09:28
Оценка:  +1
thebestdraw
сразу понятно, что мозгов 0. Вместо еврокубков и хорошой зарплаты выбрал борьбу за выживание во 2 по силе лиге испании.
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