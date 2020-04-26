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Павелко сообщил условие, при котором возобновится УПЛ

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Чемпионат Украины необходимо доиграть.
Андрей Павелко,
Андрей Павелко,
УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко назвал условие, при котором возобновится УПЛ.

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“Футбол точно вернется. Этого ждут все болельщики, вся Европа и мир. Доигровка всех чемпионатов - в приоритете. Принятия таких решений должны быть объективными, прозрачными и по спортивному принципу в каждом чемпионате.

Национальные чемпионаты могут возобновиться только после решений правительств каждой страны о возможности проведения таких соревнований. Если существует запрет, то ассоциация не имеет права возобновлять соревнования и подвергать риску здоровье футболистов, тренеров, арбитров из-за своих решений“, - заявил Павелко в программе Великий футбол.

Ранее стало известно, когда может быть возобновлена УПЛ.

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Теги: Андрей Павелко, УАФ, УПЛ, чемпионат Украины
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