Павелко сообщил условие, при котором возобновится УПЛ

Чемпионат Украины необходимо доиграть.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко назвал условие, при котором возобновится УПЛ.

Читай также: Павелко выступил с заявлением о возобновлении сезона

“Футбол точно вернется. Этого ждут все болельщики, вся Европа и мир. Доигровка всех чемпионатов - в приоритете. Принятия таких решений должны быть объективными, прозрачными и по спортивному принципу в каждом чемпионате.

Национальные чемпионаты могут возобновиться только после решений правительств каждой страны о возможности проведения таких соревнований. Если существует запрет, то ассоциация не имеет права возобновлять соревнования и подвергать риску здоровье футболистов, тренеров, арбитров из-за своих решений“, - заявил Павелко в программе Великий футбол.

Ранее стало известно, когда может быть возобновлена УПЛ.