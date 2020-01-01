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Шахтер заинтересовался еще одним игроком Бока Хуниорс

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Горняки рассчитывают заполучить сразу двух игроков аргентинского клуба.
Агустин Обандо (в центре)
Агустин Обандо (в центре)
Getty Images

Вингер Бока Хуниорс Агустин Обандо попал в сферу интересов донецкого Шахтера. Об этом рассказал аргентинский директор академии "горняков" Хорхе Раффо.

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"В Шахтере было много игроков из Бразилии, которые потом успешно выступали в топ-клубах Европы. Фернандиньо, Дуглас Коста, Виллиан, Фред...

Обандо? Надеюсь, мы сможем его заполучить. Нам очень нравится креативность этого футболиста", - приводит слова Раффо Radiodos.

Смотрите видео подборку моментов с Агустином Обандо:

Отметим, что контракт Агустина с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, донецкий Шахтер также проявляет интерес к другому игроку Бока Хуниос - полузащитнику Николасу Капальдо.

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Теги: Шахтер, Шахтер Донецк, Бока Хуниорс, трансфер, футбол
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