Голкипер Шахтера отметил, что вечно чего-то не хватало для победы в серии послематчевых пенальти.

Вратарь Шахтера Андрей Пятов рассказал о своем катастрофическом невезении в серии пенальти.

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"Я проиграл все серии пенальти, кроме одной, серьезно. Выиграл против Динамо в 1/4 финала Кубка Украины (сезон-2018/19 - прим. ред.) - одна из первых для меня за всю историю.

У меня против Динамо было серий 5-6 послематчевых пенальти. Там 2 отобью, а наши не забьют 3. Всегда чего-то не хватало для победы.

Один раз играли в Польше на товарищеском турнире, я сам подошел бить. Мы проиграли со счетом 14:15. Ко мне очередь чуть второй раз не дошла. Но я свой удар забил. Когда перед тобой вратарь - совсем по-другому. Кажется, что ворота меньше становятся", - сказал Пятов в эфире YouTube-программы Цыганык Live.

Ранее Андрей Пятов высказался по поводу перехода Ярослава Ракицкого в Зенит.