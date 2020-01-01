Два игрока Шахтера попали в топ бразильских футболистов, которых ждут большие трансферы

Издание Bleacher Report отметило игру Додо и Тете.

Ресурс Bleacher Report опубликовал список молодых бразильских игроков из европейских чемпионатов, которые в ближайшее время могут перейти в топ-клубы. В рейтинге оказались два представителя Шахтера - Додо и Тете.

Отмечается, что услугами Додо интересуется Бавария. Портал выделяет “непривычно высокий, как для такого молодого возраста, футбольный интеллект“ игрока.

“Мяч приклеивается к его левой ноге, словно клеем“, - такую характеристику дает ресурс Тете. Источник утверждает, что интерес к футболисту проявляют Рома и Милан.

Также в список попали защитник Алекс Теллес (Порту), Габриэль Магальянес (Лилль), Луис Фелипе (Лацио), Карлос Винисиус (Бенфика) и Диего Карлос (Севилья).

Ранее сообщалось, что Додо, Тете и Леднев попали в список самых перспективных игроков по версии УЕФА.