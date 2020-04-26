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Нападающий сборной Украины объявил о разрыве с женой

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Артем и Анна Кравец расстались после десяти лет совместной жизни.
Артем и Анна Кравец
Артем и Анна Кравец
https://www.instagram.com/annakravets_

Форвард Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец объявил о разводе с женой Анной. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ещё несколько месяцев назад мы с Аней решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями.

Допис, поширений Artem Kravets 🇺🇦 ⚽ (@kravets89)

Отметим, что Артем и Анна были женаты с 2010 года. В конце 2017 года у пары родились близнецы - Иван и Владислав.

Ранее Франческо Тотти рассказал, как чуть не развелся с женой из-за кошки.

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Теги: футбол, Артем Кравец, сборная Украины по футболу
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