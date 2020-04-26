Нападающий сборной Украины объявил о разрыве с женой

Артем и Анна Кравец расстались после десяти лет совместной жизни.

Форвард Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец объявил о разводе с женой Анной. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram.

Отметим, что Артем и Анна были женаты с 2010 года. В конце 2017 года у пары родились близнецы - Иван и Владислав.

Ранее Франческо Тотти рассказал, как чуть не развелся с женой из-за кошки.