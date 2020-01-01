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Зинченко назвал самые памятные матчи за сборную Украины

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Футболист испытывал эмоции, из-за которых несколько дней не мог спать.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Змнченко рассказал о самых памятных матчах за национальную команду.

“Для меня первый матч - против Португалии. Для всех украинцев это было просто событие. Второй - когда забил дебютный гол против Румынии.

Третий матч - за юношескую сборную U-17 с Головко. Мы играли элит-раунд против сборной Германии. Там играл Юлиан Брандт, защитник из Байера Та, Вернер, все вот эти сборники. Их устраивали и ничья, и победа, нас только победа. Все три матча элит-раунда мы проводили в Германии.

За весь матч я коснулся мяча раза четыре. На 25-й минуте мы получили красную карточку. Нас так полоскали, я просто не могу передать словами.

Мы выигрываем матч на 70-й минуте. Андрюха Борячук вышел на замену и забил головой. Мы вышли в финальную стадию чемпионата Европы, а Германия не выходит. Это крутые эмоции, неделю не мог спать“, - цитирует футболиста УАФ.

Ранее Александр Зинченко высказался о переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, сборная Украины по футболу
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