Бущан: Никакие индивидуальные тренировки не заменят работу на поле

Голкипер старается держать себя в тонусе.

Вратарь Динамо Георгий Бущан рассказал о тренировках во время карантина.

“Скучаю по футболу, его очень не хватает. Сейчас занимаюсь индивидуальными тренировками, провожу время дома.

На улице ношу маску. Но сейчас стараюсь себя держать в тонусе в плане питания. И мой челлендж - это заказывать еду, которую мне привозят в девять часов утра на целый день. В начале карантина набрал лишний вес, но сейчас я уже вышел на свой игровой вес.

С партнерами по команде мы видимся на базе, когда у нас совпадает время тренировок. А так я стараюсь находиться дома.

У каждого есть программа тренировки. Я приезжаю на базу, мне дают GPS-датчик. Выполняю работу, а потом тренеры на основе полученных данных присылают анализ за неделю.

Считаю, что после паузы все же нужны сборы, потому что никакие индивидуальные тренировки не заменят работу на поле с мячом в группах и матчи“, - рассказал футболист в интервью клубному каналу.

Напомним, в Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса как минимум до 11 мая.