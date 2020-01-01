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Караваев: Стараемся работать с мячом, когда приезжаем на базу

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Футболист отметил, что свежим воздухом необходимо дышать хотя бы час в день.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Александр Караваев рассказал о том, как проводит время на карантине.

"Чемпионат какой страны я сейчас смотрю? Конечно, Беларуси. Они и ближе, и там много знакомых футболистов сейчас играет, тех, с кем я играл. Там сейчас работает тренер, под руководством которого я работал на протяжении пяти лет - Юрий Вернидуб. Приятно наблюдать знакомые лица, друзей. Всегда интересно смотреть футбол, когда ты кого-то знаешь лично, следишь за успехами в его карьере.

Сейчас мы все равно стараемся работать с мячом, когда приезжаем на базу, даже в одиночку или вдвоем. Стараемся разнообразить беговую работу, “побаловаться” с мячом, давать друг другу передачки, сыграть в теннисбол один на один. Это минимальная работа с мячом, но это все что мы можем пока делать в данной ситуации. 

Правила поведения во время карантина? Первое - это когда прихожу домой с улицы - ничего не трогать и сразу тщательно помыть руки. А то, что брал с собой - телефон, ключи - обработать дезинфектором. Конечно, все это я делал и раньше, но сейчас стал больше уделять этому внимание. Конечно же, одеваю маску, когда иду в место массового скопления людей, тот же супермаркет за едой. 

Как такового хобби на карантине у меня нет. Все время провожу вместе с семьей, находим разные занятия. То с ребенком из пластилина что-то лепим, то решаем взрослые головоломки с женой, играем в слова. В общем, это игры на логику, мышление, чтобы не было скучно. Не просто поиграть с целью убить время, а чтобы реально было интересно. У нас взгляды во всем совпадают, поэтому мы хорошо проводим время вместе и даже не замечаем, как оно пролетает. 

Как часто выхожу на улицу? Сейчас уже редко, а до того как ввели запрет на прогулки в парках, мы выезжали погулять и в парк, и в лес. Потому что свежим воздухом дышать необходимо, хотя бы час в день. Сейчас выходим на прогулки реже, но когда хорошая погода, все равно стараемся выехать“, - рассказал футболист в интервью клубному каналу.

Напомним, в Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса как минимум до 11 мая.

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Теги: футбол, Александр Караваев, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
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