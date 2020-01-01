Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Костышин: Разговоры о сокращении зарплаты есть, футболисты хотят помочь президенту

Комментариев: 0
Украинский специалист отметил, что его клуб работает над усилением команды.
Руслан Костышин
Руслан Костышин
ФК Колос

Главный тренер Колоса Руслан Костышин высказался о финансовой ситуации в клубе в контексте пандемии коронавируса.

“В Колосе все хорошо, нет проблем. Разговоры о сокращении зарплаты есть, футболисты сами выступили с инициативой помочь президенту. Есть разговор о сокращении на 20%, но мы еще зарплату не получили, может президент скажет, что я не принимаю вашего предложения.

Специалист также прокомментировал возможное усиление состава.

“Мы всегда работаем в этом направлении. Если и будет какое-то усиление, не стоит ждать больше 3-4 футболистов. Велась работа над подписанием нападающего, но футболисты, которые были в поле зрения, выбрали другие страны. Среди потенциальных новичков Колоса были серьезные фамилии“, - цитирует Костышина ТК Футбол.

Ранее Руслан Костышин высказался за возобновление чемпионата Украины.

Поделись:
Теги: футбол, Руслан Костышин, Колос, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь