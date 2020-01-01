Костышин: Разговоры о сокращении зарплаты есть, футболисты хотят помочь президенту

Украинский специалист отметил, что его клуб работает над усилением команды.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин высказался о финансовой ситуации в клубе в контексте пандемии коронавируса.

“В Колосе все хорошо, нет проблем. Разговоры о сокращении зарплаты есть, футболисты сами выступили с инициативой помочь президенту. Есть разговор о сокращении на 20%, но мы еще зарплату не получили, может президент скажет, что я не принимаю вашего предложения.

Специалист также прокомментировал возможное усиление состава.

“Мы всегда работаем в этом направлении. Если и будет какое-то усиление, не стоит ждать больше 3-4 футболистов. Велась работа над подписанием нападающего, но футболисты, которые были в поле зрения, выбрали другие страны. Среди потенциальных новичков Колоса были серьезные фамилии“, - цитирует Костышина ТК Футбол.

Ранее Руслан Костышин высказался за возобновление чемпионата Украины.