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Стало известно, когда может быть возобновлена УПЛ

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Матчи будут проходить без зрителей.
УПЛ
УПЛ
УПЛ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил план выхода Украины из карантина, согласно которому футбол может возобновиться в конце мая. Такое постановление может быть реализовано при самых оптимистичных изменениях.

Выход Украины из карантина должен начаться 11 мая, но его реализация будет проходить в пять этапов.

Читай также: Выборы президента УПЛ перенесли из-за пандемии коронавирусА

Стоит главное условие для возвращения тренировок командных видов спорта: необходимо, чтобы в течение первых 10 дней мая соотношение выявленных случаев коронавируса среди всех протестированных не менялась или же держалась в рамках 5%. Если это будет соблюдено, то будет разрешены тренировки с 11 мая.

Следующий этап должен будет начаться 31 мая. На нем будут разрешены проводить соревнования командных видов спорта численностью не более 50 человек. Поединки будут проходить без зрителей.

Ранее сообщалось, что УПЛ разработала календарь завершения сезона-2019/20.

Отметим, что президент УАФ выступил с заявлением о возобновлении сезона.

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины, футбол, фото
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