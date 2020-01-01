Шахтер заинтересован в трансфере футболиста Бока Хуниорс
Полузащитник Бока Хуниорс Николас Капальдо может перебраться в УПЛ, об этом сообщает журналист Луис Фрегосси.
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Как информирует источник, в услугах аргентинского игрока заинтересован Шахтер, который намерен совершить трансфер футболиста.
Отмечается, что селекционная служба донецкого клуба следила за игрой Капальдо во время январского предолимпийского турнира в Колумбии, где он выступал за сборную Аргентины U-23. На турнире полузащитник провел шесть матчей, в которых забил один мяч.
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Представители Шахтера остались довольны уровнем игры аргентинского футболиста, поэтому “горняки“ всерьез настроены оформить трансфер Николаса.
В текущем сезоне Капальдо провел 16 поединков за Бока Хуниорс, в которых отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что лидер Шахтера может перебраться в АПЛ.
Напомним, что донецкий клуб возобновил тренировки.
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