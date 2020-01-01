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Шахтер заинтересован в трансфере футболиста Бока Хуниорс

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Аргентине может переехать в УПЛ.
Николас Капальдо
Николас Капальдо
Getty Images

Полузащитник Бока Хуниорс Николас Капальдо может перебраться в УПЛ, об этом сообщает журналист Луис Фрегосси.

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Как информирует источник, в услугах аргентинского игрока заинтересован Шахтер, который намерен совершить трансфер футболиста.

Отмечается, что селекционная служба донецкого клуба следила за игрой Капальдо во время январского предолимпийского турнира в Колумбии, где он выступал за сборную Аргентины U-23. На турнире полузащитник провел шесть матчей, в которых забил один мяч.

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Представители Шахтера остались довольны уровнем игры аргентинского футболиста, поэтому “горняки“ всерьез настроены оформить трансфер Николаса.

В текущем сезоне Капальдо провел 16 поединков за Бока Хуниорс, в которых отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что лидер Шахтера может перебраться в АПЛ.

Напомним, что донецкий клуб возобновил тренировки.

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Теги: Николас Капальдо, Бока Хуниорс, Шахтер Донецк, Шахтер, футбол, видео
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