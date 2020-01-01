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УАФ получит от ФИФА 500 тысяч долларов на преодоление кризиса, вызванного коронавирусом

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Международная федерация футбола решила выделить ассоциациям финансовую помощь.
ФИФА
ФИФА
Getty Images

ФИФА приняла решение помочь футбольным ассоциациям преодолеть экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Отмечается, что организация выделит по 500 тысяч долларов для 211 членов-ассоциаций, среди которых и Украинская ассоциация футбола.

Деньги ожидаются уже в ближайшие дни. Ассоциации должны будут подтвердить целевое расходование выделенных средств.

“ФИФА поддержит тех, кто столкнулся с трудностями. Мы окажем финансовую помощь нашим членам. Это первый шаг нашего долгосрочного плана поддержки“, - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее УЕФА предложил даты, когда может возобновиться сезон.

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Теги: футбол, УАФ, ФИФА
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