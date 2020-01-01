УАФ получит от ФИФА 500 тысяч долларов на преодоление кризиса, вызванного коронавирусом
Международная федерация футбола решила выделить ассоциациям финансовую помощь.
ФИФА приняла решение помочь футбольным ассоциациям преодолеть экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.
Отмечается, что организация выделит по 500 тысяч долларов для 211 членов-ассоциаций, среди которых и Украинская ассоциация футбола.
Деньги ожидаются уже в ближайшие дни. Ассоциации должны будут подтвердить целевое расходование выделенных средств.
“ФИФА поддержит тех, кто столкнулся с трудностями. Мы окажем финансовую помощь нашим членам. Это первый шаг нашего долгосрочного плана поддержки“, - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Ранее УЕФА предложил даты, когда может возобновиться сезон.
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