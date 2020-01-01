Филиппов: За последние полтора месяца я стал совершенно домашним

Футболист отметил, что все свободное время посвящает семье.

Нападающий Десны Александр Филиппов прокомментировал приостановку сезона из-за пандемии коронавируса.

“За последние полтора месяца я стал совершенно домашним. Практически все свободное время посвящаю жене и ребенку. У нас дома места много, так что хватает пространства и для моих индивидуальных тренировок, и для игр. Из дома выходим редко, в магазин или на краткую прогулку. Обязательно в масках и перчатках.

Свободного времени, как такового, практически нет, поскольку ребенку всего три года, и он постоянно требует внимания. Свободное время появляется разве что в обед, тогда можем посмотреть какой-то фильм. На книги, музыку, игры и какие-то учебные программы сил уже не хватает, потому что практически все занятия с ребенком - это подвижные игры, так что в 11 вечера уже ложимся спать.

“К сожалению, у нас нет ни дачи, ни загородного дома. Там карантин было бы проще пережить. Но иногда вывожу на выходных семью за город. Знаю несколько местечек, где можно спокойно побыть в одиночестве. И еще стараюсь поменьше смотреть новости, чтобы не отвлекаться на негатив“, - цитирует футболиста официальный сайт УПЛ.

Ранее Филиппов выразил надежду, что Десна сможет занять призовое место в чемпионате Украины.