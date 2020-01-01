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Леднев: Моя задача - закрепиться в Динамо

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Футболист хочет побороться за место в основном составе киевлян.
Богдан Леднев
Богдан Леднев
ФК Заря

Полузащитник Зари Богдан Леднев, права на которого принадлежат Динамо, рассказал о планах на будущее.

“Рассматриваю ли я вариант, чтобы остаться в Заре? Моя задача сейчас - закрепиться в Динамо. Я не думаю о том, чтобы уйти в аренду. Заря мне очень нравится, но я хочу выйти на новый уровень - закрепиться в составе и показывать хороший футбол.

Я вижу себя на позиции десятого номера. Мне нравится играть на этой позиции. Хороших фланговых игроков в Динамо есть много, конкуренция очень большая. Но в Заре я играю в центре и мне очень нравится эта позиция“, - признался Леднев во время прямого эфира в Instagram Футбольного формата.

Напомним, Богдан Леднев заявил, что в Украине каждый мальчик мечтает играть за Динамо.

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Теги: футбол, Богдан Леднев, Динамо, Заря, чемпионат Украины, УПЛ
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