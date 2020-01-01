Бывший нападающий Динамо: Очень скучаю за временем, проведенным в Украине

Марис Верпаковскис не видит себя в тренерской работе.

Экс-форвард Динамо Киев Марис Верпаковскис рассказал о своей жизни после завершения карьеры.

“Я сразу решил, что тренером не буду, меня это не интересует. Еще играя в футбол, думал, что в дальнейшем буду заниматься агентской деятельностью. Я посчитал, что тренеру из Латвии пробиться в Европу довольно сложно.

Для этого надо или иметь большое имя по итогам игровой карьеры, как, к примеру, Андрей Шевченко или Сергей Ребров, или достичь больших результатов уже в качестве тренера, как у Александра Старкова, который вывел маленькую сборную в финальную часть Евро-2004, после чего уехал в московский Спартак. У меня не было ни того, ни другого, поэтому я не видел никаких перспектив в тренерстве.

А затем в 2014 году поступило предложение возродить клуб и стать президентом ФК Лиепая. Работа функционера заинтересовала меня, поэтому принял вызов. Для этого пришлось завершить карьеру немного раньше, поскольку чувствовал, что год-два еще могу поиграть, но мне интересно было полностью окунуться в новую для меня деятельность, и я решил не упускать такую возможность.

Я до сих пор являюсь депутатом в городской Думе Лиепаи, одно время был президентом федерации, в клубе я генеральный директор.

Мне посчастливилось играть в командах, которые базируются в хороших городах. Я везде себя чувствовал довольно комфортно, наверное, кроме Азербайджана, и всегда с радостью возвращаюсь.

А в Киев я просто влюбился - и страну в целом, и город, и украинский народ. На самом деле, очень скучаю до сих пор за временем, проведенным в Динамо“, - цитирует Верпаковскиса официальный сайт Динамо.

Ранее Верпаковскис признался, что ему было страшно переходить в Динамо.