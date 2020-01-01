Выборы президента УПЛ перенесли из-за пандемии коронавируса

Выборы состоятся позже.

Украинская Премьер-лига (УПЛ) объявила о переносе выборов президента организации с 27 апреля на 25 мая, об этом сообщает официальный сайт организации.

Как информирует пресс-служба учреждения, данное решение было принято во время обсуждение вопроса о выборах президента Украинской Премьер Лиги. Причиной переноса является постановление Кабинета министров Украины о продлении карантина до 11 мая.

Планируется, что выборы пройдут 25 мая в Доме футбола (начало заседания в 12:30).

Таким образом, у других кандидатов, которые не успели подать заявку на участие в выборах, появилась возможность сделать это сейчас. Напомним, что единственным кандидатом на пост президента был Александр Шевченко.

Ранее сообщалось, что УПЛ разработала календарь завершения сезона-2019/20.