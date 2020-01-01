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Алиев: Не отказался бы работать в Шахтере

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Украинец порассуждал о возможной работе в донецком клубе.
Александр Алиев
Александр Алиев
скриншот из видео

Бывший футболист киевского Динамо Александр Алиев признался, что готов поработать в донецком Шахтере.

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Спортсмен на своем YouTube-канале Кент выпустил видео, в котором порассуждал о возможной работе в структуре “горняков“.

“Хотел бы обратиться к Сергею Палкину. Мог бы динамовец работать в Шахтере? Хотя сейчас есть такие работники у вас - Александр Сытник (главный тренер Шахтера U-17 - прим. ред.) и Владимир Самборский (главный тренер Шахтера U-16 - прим. ред.). 

Как вы на это смотрите, чтобы пригласить Сан Саныча Алиева? Я думаю, что я бы не отказался“, - заявил Алиев.

Ранее Алиев объяснил, чем ему нравится Путин.

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Теги: Александр Алиев, футбол, видео, Шахтер Донецк
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