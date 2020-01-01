Павелко выступил с заявлением о возобновлении сезона

Функционер считает, что УПЛ и Кубок Украины необходимо доиграть.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о возобновление футбольного сезона.

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“Чемпионат и Кубок Украины должны быть доиграны, как должны быть доиграны все матчи чемпионатов других европейских ассоциаций. Такой была и остается позиция исполкома УЕФА. Победители национальных клубных соревнований и участники еврокубков от Украины будут определяться по спортивному принципу - это приоритет №1!

Помешать завершению чемпионата УПЛ и розыгрышу Кубка Украины может лишь продолжение правительством действия решения о невозможности проведения футбольных соревнований или непреодолимые экономические трудности.

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На заседании исполкома УЕФА обсудили ряд других вопросов, связанных с восстановлением полноценного футбольного жизни после завершения пандемии. УЕФА тщательно следит за ситуацией с COVID-19 во всех странах Европы и на основе полученных данных разрабатываются различные варианты проведения соревнований в зависимости от возможного дальнейшего развития ситуации.

Одно из важных принятых сегодня Исполкомом решений - досрочная выплата клубам, футболисты которых вызываются в сборные, 70 млн евро за их вклад в Евро-2020 и Лигу наций.

Следующее заседание Исполкома УЕФА запланировано на 27 мая. К тому времени все национальные ассоциации должны подать предложения относительно своего видения и вариантов завершения внутренних соревнований“, - написал Павелко в Facebook.

Ранее сообщалось, что УПЛ разработала календарь завершения сезона-2019/20.