Харьковская команда уровня сезона 2012/13 выиграла бы УПЛ.

Бывший главный тренер Металлиста Мирон Маркевич рассказал о том, как строил харьковскую команду.

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“Матчей было около четырехсот, среди них и действительно знаковые. С самого начала, не только после приезда бразильцев. Мы брали игроков с первой лиги и с команд, которые вылетели. За год нам удалось построить коллектив, который сразу о себе заявил.

В начале фундамент закладывали такие футболисты, как Слюсар, Эдмар, Валяев, Обрадович и т.д. Они начинали дорогу Металлиста.

Латиноамериканцы? Было непросто их перенастроить на футбол, который я хотел от них видеть: 1-2 касания в середине поля, не говоря уже об игре на своей половине. Южноамериканцы любили возиться с мячом, но я им запретил. Разрешалось такое исполнять только у чужой штрафной.

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Были знаковые подопечные: Девич, Папа, Соса, Тайсон, Рыкун. Но был и Эдмар, Слюсар, Валяев, Соуза - действительно серьезные игроки. Я с такой ностальгией всех вспоминаю, потому что мы шаг за шагом шли девять лет к успеху. Я очень благодарен всем футболистам.

Я считаю, что Металлист, который завоевал серебро в сезоне 2012/13 смог бы выиграть нынешний чемпионат. Не хочу обидеть Динамо и Шахтер, но шансов у них не было бы. То была очень серьезная команда“, - приводит слова Маркевича телеканал Футбол 1/2/3.

Ранее Ярославский рассказал, как начал сотрудничество с Маркевичем.