Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Маркевич: Мой Металлист не оставил бы шансов нынешнему Шахтеру и Динамо

Комментариев: 0
Харьковская команда уровня сезона 2012/13 выиграла бы УПЛ.
Мирон Маркевич
Мирон Маркевич
Getty Images

Бывший главный тренер Металлиста Мирон Маркевич рассказал о том, как строил харьковскую команду.

Читай также: Маркевич: К 2021 году многие молодые игроки дорастут до уровня сборной Украины

“Матчей было около четырехсот, среди них и действительно знаковые. С самого начала, не только после приезда бразильцев. Мы брали игроков с первой лиги и с команд, которые вылетели. За год нам удалось построить коллектив, который сразу о себе заявил. 

В начале фундамент закладывали такие футболисты, как Слюсар, Эдмар, Валяев, Обрадович и т.д. Они начинали дорогу Металлиста.

Латиноамериканцы? Было непросто их перенастроить на футбол, который я хотел от них видеть: 1-2 касания в середине поля, не говоря уже об игре на своей половине. Южноамериканцы любили возиться с мячом, но я им запретил. Разрешалось такое исполнять только у чужой штрафной.

Читай также: Ярославский: Буду топить только за Металлист

Были знаковые подопечные: Девич, Папа, Соса, Тайсон, Рыкун. Но был и Эдмар, Слюсар, Валяев, Соуза - действительно серьезные игроки. Я с такой ностальгией всех вспоминаю, потому что мы шаг за шагом шли девять лет к успеху. Я очень благодарен всем футболистам.

Я считаю, что Металлист, который завоевал серебро в сезоне 2012/13 смог бы выиграть нынешний чемпионат. Не хочу обидеть Динамо и Шахтер, но шансов у них не было бы. То была очень серьезная команда“, - приводит слова Маркевича телеканал Футбол 1/2/3.

Ранее Ярославский рассказал, как начал сотрудничество с Маркевичем.

Поделись:
Теги: Мирон Маркевич, Металлист Харьков, Металлист, Шахтер Донецк, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь