Игрок пообещал клубу помочь сохранить прописку в чемпионате.

Бывший футболист киевского Динамо Карлос Самбрано рассказал, что мог присоединиться к Ливерпулю в сезоне-2015/16, когда выступал за Айнтрахт из Франкфурта.

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“Я был в шаге от перехода в Ливерпуль. Их центральные защитники были травмированы, но я был вынужден отказаться от перехода. Причина такого решения в том, что я пообещал Айнтрахту, что останусь, чтобы помочь сохранить прописку в Бундеслиге.

Партнеры уговаривали меня согласиться на предложение, но я должен был сдержать слово. В итоге, в Ливерпуль перешел Жоэль Матип“, - цитирует Самбрано Libero.

Ранее Самбрано заявил, что Динамо поставило его в безвыходное положение.