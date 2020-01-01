Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Крысы прыгали по плечам: Ярославский - о первом визите на базу Металлиста с Маркевичем

Комментариев: 0
Благодаря любви удалось построить харьковский клуб.
Александр Ярославский
Александр Ярославский
ТК Футбол

Бывший владелец и президент Металлиста Александр Ярославский рассказал, как вместе с Мироном Маркевичем создавали харьковскую команду.

“О том, что мы будем играть на таком уровне, я не мог себе и представить. Когда мы с Маркевичем впервые приехали на базу, едва ли не крысы прыгали по плечам. Никакой инфраструктуры, ничего не было. Затем мы взялись отстраиваться. Было веселое время.

Без любви ничего не возможно сделать: ни Металлист построить, ни Евро провести, ни с пандемией бороться. Только любовь и ответственное отношение.

Знакомство с Маркевичем? Тогда стоял вопрос о главном тренере. Мы хотели пригласить специалиста из Одессы, но мы с Маркевичем встретились в Киеве. Я говорю: “Давайте начинать“. Звезды тогда сошлись в Харькове. Меня нашел Металлист, а Металлист нашел нас всех: Маркевича, Красникова.  

Весь менеджерский состав так до последнего дня и проработал. Как только они ушли, Металлист “приказал долго жить“, - приводит слова Ярославского сайт телеканалов Футбол.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Металлиста и сборной Украины объявил о завершении карьеры.

Поделись:
Теги: Александр Ярославский, Мирон Маркевич, Металлист Харьков, Металлист, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь