Крысы прыгали по плечам: Ярославский - о первом визите на базу Металлиста с Маркевичем

Благодаря любви удалось построить харьковский клуб.

Бывший владелец и президент Металлиста Александр Ярославский рассказал, как вместе с Мироном Маркевичем создавали харьковскую команду.

“О том, что мы будем играть на таком уровне, я не мог себе и представить. Когда мы с Маркевичем впервые приехали на базу, едва ли не крысы прыгали по плечам. Никакой инфраструктуры, ничего не было. Затем мы взялись отстраиваться. Было веселое время.

Без любви ничего не возможно сделать: ни Металлист построить, ни Евро провести, ни с пандемией бороться. Только любовь и ответственное отношение.

Знакомство с Маркевичем? Тогда стоял вопрос о главном тренере. Мы хотели пригласить специалиста из Одессы, но мы с Маркевичем встретились в Киеве. Я говорю: “Давайте начинать“. Звезды тогда сошлись в Харькове. Меня нашел Металлист, а Металлист нашел нас всех: Маркевича, Красникова.

Весь менеджерский состав так до последнего дня и проработал. Как только они ушли, Металлист “приказал долго жить“, - приводит слова Ярославского сайт телеканалов Футбол.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Металлиста и сборной Украины объявил о завершении карьеры.