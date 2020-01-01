Экс-игрок Металлиста и сборной Украины объявил о завершении карьеры

Марко Девчи повесил бутсы на гвоздь.

Известный экс-форвард харьковского Металлиста и сборной Украины Марко Девич в рамках программы #ЗалишайсязФутболом признался, что больше не видит себя профессиональным футболистом и завершает карьеру.

"Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с Сабахом истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

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Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверное его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

Карьера тренера? Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере. Возможно, буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях", - приводит слова Девича сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Ранее Марко Девич рассказывал, как Дарио Срна сорвал его переход в киевское Динамо.