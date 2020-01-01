"Горняки" соблюдали все правила во время занятия.

В четверг, 23 апреля, донецкий Шахтер возобновил тренировки. Для соблюдения мер безопасности футболисты были разделены на группы по четыре человека, которые занимались отдельно от партнеров на безопасном расстоянии.

Каждая группа занималась 50 минут. Тренеры наблюдали за процессом издалека, а все указания и комментарии писали в мессенджеры.

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“Первый день тренировок был классным, хотя сложно тренироваться так, в одиночестве. Очень непривычно, что нельзя контактировать с другими, ведь мы всегда тренировались вместе. Это плохо, но ощущение того, что ты занят любимым делом - лучшее из возможных“, - рассказал в комментарии изданию Globo защитник Шахтера Додо.

Отметим, что на данный момент неизвестно, когда возобновится чемпионат Украины. По итогам сыгранных 23-х туров Шахтер возглавляет турнирную таблицу, опережая Зарю и Динамо на 13 очков.

Ранее сообщалось, когда может состояться ответный матч Шахтера против Вольфсбурга в Лиге Европы.