Кравец готов вернуться в Динамо

Форвард не исключает возможность возвращения в киевский клуб.

Нападающий Кайсериспор Артем Кравец рассказал, что готов вернуться в киевское Динамо, если руководство клуба будет нуждаться в нем.

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“Никто не знает, что в жизни произойдет даже через час. Все может измениться в любой момент. Если честно, то возвращения в Украину в планах не было. Но все может поменяться.

Динамо - клуб топ-уровня, где сейчас идет перестройка и больше доверия дается молодым ребятам. Это правильно. Приходить и занимать чье-то место - однозначно, я не хочу. Но если возникнет ситуация, что я буду нужен, то родному клубу всегда готов помочь.

Я провел в Динамо половину жизни, так что переживаю за команду. Если будет возможность, то я готов помочь клубу“, - рассказал Кравец в интервью YouTube-каналу Динамо.

Действующий контракт Кравца с Кайсериспор истекает летом 2021 года. В текущем сезоне Кравец провел 14 матчей за клуб, в которых забил 5 голов. Отметим, что украинский форвард пропустил длительное время из-за травмы.

Ранее Ребров высказался о возможном возвращении в Динамо.