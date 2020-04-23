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Кравец готов вернуться в Динамо

Комментариев: 1
Форвард не исключает возможность возвращения в киевский клуб.
Артем Кравец
Артем Кравец
ФК Динамо Киев

Нападающий Кайсериспор Артем Кравец рассказал, что готов вернуться в киевское Динамо, если руководство клуба будет нуждаться в нем.

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“Никто не знает, что в жизни произойдет даже через час. Все может измениться в любой момент. Если честно, то возвращения в Украину в планах не было. Но все может поменяться.

Динамо - клуб топ-уровня, где сейчас идет перестройка и больше доверия дается молодым ребятам. Это правильно. Приходить и занимать чье-то место - однозначно, я не хочу. Но если возникнет ситуация, что я буду нужен, то родному клубу всегда готов помочь.

Я провел в Динамо половину жизни, так что переживаю за команду. Если будет возможность, то я готов помочь клубу“, - рассказал Кравец в интервью YouTube-каналу Динамо.

Действующий контракт Кравца с Кайсериспор истекает летом 2021 года. В текущем сезоне Кравец провел 14 матчей за клуб, в которых забил 5 голов. Отметим, что украинский форвард пропустил длительное время из-за травмы.

Ранее Ребров высказался о возможном возвращении в Динамо.

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Теги: Артем Кравец, Кайсериспор, Динамо Киев, футбол
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Комментариев (1)
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SAId    23.04.2020, 21:46
Оценка:  0
SAId
угу а еще Милевского Алиева Хачериди Гладкого --мечта а не команда.. будем бороться за место в премьер лиге!!! а че это ж теперь уровень Динамо??!
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