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Черноморец мог подписать победителя Лиги чемпионов

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Беларусь был в шаге от перехода в украинский клуб.
Александр Глеб
Александр Глеб
Getty Images

Бывший главный тренер Черноморца Олег Дулуб рассказал, что одесский клуб мог подписать Александра Глеба.

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“По деньгам, Глеб просил зарплату, может чуть выше среднестатистической в первой команде Черноморца. Я озвучил это президенту Климову, он где-то неделю думал, но все же не срослось“, - рассказал Дулуб в интервью Football.ua.

Напомним, что Глеб на протяжении карьеры выступал за Штутгарт, лондонский Арсенал и Барселону. В составе “сине-гранатовых“ футболист выиграл Лигу чемпионов и становился чемпионом Испании.

Ранее Дулуб рассказал, что Нойок может принять гражданство Беларуси, чтобы выступать за национальную команду.

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Теги: Александр Глеб, Олег Дулуб, Черноморец, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
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