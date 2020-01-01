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Бойко рассказал, почему провалился в Бешикташе

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Украинец назвал причины неудачи выступления за турецкий клуб.
Денис Бойко
Денис Бойко
bjk.com.tr

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко рассказал, почему ему не удалось проявить себя в Бешикташе.

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“После того, как я ушел из этого клуба, я сделал анализ и понял, что вся проблема и вся вина лежит на мне. Самое главное - это даже не момент адаптации. Скажем так, я пришел в Бешикташ, находясь на топ-уровне. После финала Лиги Европы я попал в четверку или пятерку лучших вратарей Европы. Тогда было голосование какое-то.

Я идеально себя чувствовал. У меня все хорошо складывалось. Я приходил в этот клуб и понимал, что это шаг вперед. Но когда я перешел мне нужно было сидеть в запасе и ждать своего шанса. Такое решение принял тренер. На тот момент была главная моя ошибка - я не смог принять такое решение наставника.

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Когда мне дали шанс в кубковой игре, я оказался не готов, допустил ошибки, ведь психологически был в подавленном состоянии. Поэтому в любом случае всю вину за это беру на себя“, - рассказал Бойко в интервью УАФ.

Напомним, что в составе Бешикташа Бойко провел пять матчей, в которых пропустил семь голов, сыграв один матч на ноль.

Ранее Бойко рассказал, против кого было сложнее играть.

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Теги: Денис Бойко, Динамо Киев, Бешикташ, футбол, чемпионат Турции
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