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Жирное существо поражает тупостью: Рафаилов жестко оскорбил президента Ингульца

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Функционеры продолжают обливать грязью друг друга.
Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов
ФК Заря

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов грубо оскорбил президента Ингульца Александра Поворознюка.

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Глава петровской команды ранее назвал функционера “старым и немного больным человеком“.

Ответ Рафаилова не заставил долго ждать. В Facebook украинский специалист опубликовал пост с грубым высказыванием в адрес Поворознюка.

Напомним, что конфликт начался из-за того, что Рафаилов жестко высказался от зависимости аграрного бизнеса в украинском футболе, а Ингулец в ответ обвинил функционера в краже.

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Теги: Сергей Рафаилов, Александр Поворознюк, футбол, вне игры
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