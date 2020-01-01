Жирное существо поражает тупостью: Рафаилов жестко оскорбил президента Ингульца

Функционеры продолжают обливать грязью друг друга.

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов грубо оскорбил президента Ингульца Александра Поворознюка.

Читай также: Рафаилов: У президента Ингульца психические расстройства

Глава петровской команды ранее назвал функционера “старым и немного больным человеком“.

Ответ Рафаилова не заставил долго ждать. В Facebook украинский специалист опубликовал пост с грубым высказыванием в адрес Поворознюка.

Напомним, что конфликт начался из-за того, что Рафаилов жестко высказался от зависимости аграрного бизнеса в украинском футболе, а Ингулец в ответ обвинил функционера в краже.