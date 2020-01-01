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Экс-игрок Динамо: Переезд в Киев стал для меня каким-то космосом

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Алексей Михайличенко помог футболисту адаптироваться в Динамо.
Марис Верпаковскис
Марис Верпаковскис
ФК Динамо Киев

Бывший футболист Динамо Марис Верпаковскис рассказал о своем трансфере в киевский клуб.

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“Хоть у меня уже и был определенный опыт, но переход в Динамо стал огромным скачком в моей карьере. На тот момент киевляне были командой уровня группового этапа Лиги чемпионов, где “бело-синие“ выступали фактически каждый год, и для меня эта команда поначалу была каким-то космосом.

Поэтому я был очень рад и даже в какой-то степени удивлен, что в первый же год мне удалось завоевать место в основном составе. На удивление мне не понадобилось много времени на адаптацию. 

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После перехода в Динамо я ощущал поддержку главного тренера Алексея Михайличенко, он доверял мне. Для новичка это было очень важно. К моему большому сожалению, летом после поражения в квалификации Лиги чемпионов Михайличенко был отправлен в отставку, и для меня это стало большим ударом.

Хотя Сабо поначалу продолжал ставить меня в состав, в том числе и в матчах Лиги чемпионов, но при Алексее Александровиче я чувствовал намного больше доверия. Тем более это было важно для меня, поскольку я не особо верил в свои силы“, - приводит слова футболиста официальный сайт Динамо.

Ранее футболист Десны сравнил донецкий Шахтер и киевское Динамо.

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Теги: Марис Верпаковскис, Динамо Киев, футбол, УПЛ, чемпионат Украины
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