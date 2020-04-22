УПЛ разработала календарь завершения сезона-2019/20

Нужно как минимум полтора месяца на проведение оставшихся туров.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что руководство лиги уже подготовило календарь возобновления сезона-2019/20.

“Да, у нас уже есть готовый календарь. Мы знаем, как будут проходить матчи и уже официально проинформировали клубы о том, что все участники лиги получат минимум две недели на подготовку к первой игре возобновленного чемпионата.

Нужно как минимум полтора месяца на проведение этих оставшихся туров. Кубок также учтен. Еще есть некоторые туры, которые будут проводиться по схеме “среда-выходные-среда“, - цитирует функционера Футбол News.

Напомним, из-за пандемии коронавируса карантин в Украине продлили до 11 мая.