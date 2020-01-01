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ПФЛ собирается судиться со скандальным президентом Руха

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Григорий Козловский может понести наказание.
Григорий Козловский
Григорий Козловский
ФК Рух

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) готова подать в суд на президента львовского Руха Григория Козловского за некорректные выражения. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Дело в том, что функционер во время интервью Вацко Live заявил, что клубу не нравится играть мячами Select, назвав их “летающими презервативами“.

Таким образом, по мнению ПФЛ, Козловский дал понять, что не собирается исполнять решение Конференции ПФЛ и КДК УАФ.

Решение играть именно мячами Select было затвержено большинством участников ПФЛ еще в 2019 году.

Напомним, во время матчей Рух использует продукцию Puma. Штраф за каждый подобный случай составляет 25 тысяч гривен. На данный момент сумма штрафа достигла 200 тысяч.

Ранее КДК оштрафовал Рух за оскорбление судьи со стороны президента клуба.

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Теги: футбол, ПФЛ, Рух, Григорий Козловский
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