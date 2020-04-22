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Шевченко: Тяжело описать все то, что Лобановский для меня сделал

Комментариев: 2
Футболист делился с тренером деталями тренировочного процесса в Милане.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что будучи игроком Милана он тесно общался с легендарным Валерием Лобановским.

“Словами тяжело описать все то, что Валерий Лобановский для меня сделал. Каждый день - это новый урок, каждый день ты заносил себе в копилку. Впрочем, самыми запоминающимися стали те моменты, которые происходили уже после того, как я перешел в Милан.

Была у нас такая традиция: прилетая на матчи сборной, меня всегда ждала в аэропорту машина, которую присылал за мной Васильич. Первым делом я ехал на базу, поднимался к нему в номер, и мы по несколько часов там беседовали.

Тренеру было важно все - методика работы, тренировочный процесс, физические нагрузки, тактика, бытовые вопросы, давление СМИ и болельщиков и так далее. Все мелочи и детали. Я, кстати, приезжал к нему с конспектами, в которых фиксировал многие вещи“, - отметил украинец в интервью zbirna.com.

Ранее Шевченко рассказал о своем переходе в Милан.

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Теги: футбол, Андрей Шевченко, Валерий Лобановский
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Комментариев (2)
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Аlexandr_911    22.04.2020, 21:29
Оценка:  0
Аlexandr_911
Андрюха , то ДИНАМО и нынешняя фк дырка - это как Мансити и темп шепетовка))
Гор  (аноним)  22.04.2020, 20:45
Оценка:  +1
Гор
Василич- ЛЕГЕНДА!
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