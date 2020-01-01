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Смалийчук не сможет принять участие в выборах президента УПЛ

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Представитель Карпат поздно подал заявку.
Олег Смайличук
Олег Смайличук
ФК Карпаты Львов

Кандидат от Карпат Олег Смалийчук не сможет баллотироваться на пост главы УПЛ. Выборы должны состояться 27 апреля, но срок подачи заявок уже вышел.

“Следуя требованиям нашего статута, за десять суток до даты проведения выборов, которые запланированы на 27 апреля, завершается срок подачи заявок. То есть, все желающие клубы должны были выдвинуть свои кандидатуры до 17 апреля.

Учитывая то, что у нас есть нарушения срока подачи заявки, а мы получили ее только сегодня, мы не может принять ее на рассмотрение.

Официально была подана одна заявка - Александра Шевченко“, - отметил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в эфире Футбол News.

Напомним, что согласно регламенту УПЛ, официальными кандидатами на должность президента могут стать лишь те лица, которых выдвигают клубы-участники лиги.

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Теги: футбол, Олег Смалийчук, чемпионат Украины, УПЛ
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