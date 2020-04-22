В Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса

Спортивные мероприятия не возобновятся ранее 12 мая.

Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина до 11 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отмечается, что Кабмин разработал план выхода страны из условий карантина, но для начала осуществления этого плана необходимы два условия.

В течение 10 дней процент новых случаев заболевания не должен изменяться, а допустимое колебание не должно превышать 5%. Вторым условием завершения изоляционного режима будет заполнение больниц пациентами с коронавирусом меньше, чем на 50%

Таким образом, до момента отмены карантина в Украине не возобновятся спортивные соревнования.

По состоянию на 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 174 летальные, 424 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.