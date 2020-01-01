Филлипов: Верю, что Десна сможет занять призовое место в УПЛ

Черниговский клуб намерен выступать в ЛЧ.

Футболист Десны Александр Филиппов рассказал об амбициях клуба.

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“Сейчас тяжело ответить на этот вопрос, готова ли Десна играть в ЛЧ. Десна - это амбициозный клуб, который с каждым разом ставит перед собой цели все выше и выше. Давайте будем оценивать ситуацию после завершения сезона, какое в итоге мы займем место. Сами видите, какая плотность в турнирной таблице со второго по пятое место, поэтому произойти может все что угодно.

Еще не стоит забывать, что всех нас ждет крайне важный отрезок времени, когда команды выйдут после перерыва. У всех будут разные кондиции и физическая форма, но все-таки хочется, чтобы Десна заняла достойное место, которое, я считаю, мы заслуживаем.

Четвертое место - это не конечная цель Десны. Клуб смотрит вперед, смотрит в будущее. Дай Бог, уже в нынешнем сезоне Десна займет место, позволяющее выступить в еврокубках. Не только четвертое, но и призовое“, - рассказал футболист в интервью Football.ua.

Отметим, что Филиппов сравнил донецкий Шахтер и киевское Динамо.