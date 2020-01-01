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Игрок Десны: У Шахтера своя философия, а у Динамо перестройка из-за финансовых проблем

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Игрок высказался о перспективах клубов.
Александр Филиппов
Александр Филиппов
Getty Images

Футболист Десны Александр Филиппов провел сравнение между грандами украинского футбола - Шахтер Донецк и Динамо Киев.

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“Мне импонирует больше Шахтер, потому что у этой команды уже есть своя философия, которая строилась на протяжении многих лет еще при Луческу: быстрая бразильская атака и больше украинцев в обороне. Кроме того, Шахтер успешно выступает на европейской арене.

В Динамо же сейчас идет перестройка. Наверное, уже не те финансовые возможности, поэтому клуб делает ставку на своих воспитанников, что мне также очень нравится. Да, молодые ребята не сразу готовы давать результат, но думаю, что Динамо еще себя покажет“, - рассказал футболист в интервью Football.ua.

Ранее Ребров рассказал, что мог бы вернуться в Динамо.

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Теги: Александр Филиппов, Десна, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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