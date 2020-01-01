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Карпаты выдвинули второго кандидата на пост президента УПЛ

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Двое кандидатов поборются за право стать президентом УПЛ.
Олег Смалийчук
Олег Смалийчук
Карпаты Львов

Стал известен второй кандидат на должность президента украинской Премьер-лиги.

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Как утверждает пресс-служба Карпат, клуб, пользуюсь правом участника организации, принял решение выдвинут кандидатуру Олега Смалийчук. Соответствующее письмо было выслано на адрес дирекции Премьер-лиги.

Напомним, что согласно регламенту УПЛ, официальными кандидатами на должность президента могут стать лишь те лица, которых выдвигают клубы-участники лиги.

Отметим, что Смалийчук стал вторым официальным кандидатом на пост руководителя лиги. Первым кандидатом является Александр Шевченко.

Ранее сообщалось, что УАФ не рассматривает вариант досрочного завершения чемпионата Украины.

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины, футбол, Олег Смалийчук, Карпаты Львов, Карпаты
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