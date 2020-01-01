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Кендзера: У Михайличенко своя методика

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Футболист также назвал лучших игроков клуба.
Томаш Кендзера
Томаш Кендзера
ФК Динамо Киев

Игрок киевского Динамо Томаш Кендзера поделился мнением о главном тренере клуба Алексее Михайличенко и назвал лучших футболистов команды.

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“Михайличенко - очень добрый человек и хороший тренер. У него своя методика, и наша задача - выполнять его план на тренировках и играх. Работаем немного иначе по сравнению с тем, что было под руководством Хацкевича, ведь у каждого тренера есть свое видение, план тренировок. А мы, футболисты должны это воплощать на футбольном поле.

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Лучшие игроки Динамо сейчас? Думаю, Виктор Цыганков и Беньямин Вербич. За всю историю клуба? Олег Блохин, Андрей Шевченко, Сергей Ребров. Наш тренер, Алексей Михайличенко.

Стать новым капитаном клуба? Тяжело сказать, но я в команде почти три года. У нас есть Сергей Сидорчук, думаю, это правильный выбор, что он капитан команды“, - цитирует игрока официальный сайт Динамо.

Ранее Томаш рассказал, как тренируется во время карантина.

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Теги: Томаш Кендзера, Алексей Михайличенко, Динамо Киев, футбол, чемпионат Украины, УПЛ
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