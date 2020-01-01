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Каштру: Многие клубы по всему миру могут прекратить существование

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Португальский специалист высказался о паузе, которая возникла из-за коронавируса.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру считает, что футбольные клубы могут исчезнуть из-за экономического кризиса, который появился из-за коронавируса.

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“Существует мнение, что чемпионаты могут вернуться когда-то летом, но никто не знает точного сценария, по которому все будет развиваться. 

Я не могу дать ответ, сколько времени пройдет без футбола, но если это все затянется, то многие клубы по всему миру могут прекратить существование“, - цитирует Каштру A Bola.

Ранее Каштру заявил, что следующий сезон не может начаться без завершения нынешнего.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, Шахтер, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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