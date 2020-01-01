Кендзера: И для Украины, и для Польши футбол - это спорт номер один в стране

Футболист провел первую тренировку с мячом.

Футболист киевского Динамо Томаш Кендзера рассказал, как изменились тренировки во время карантина.

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“Очень сильно изменился, потому что нельзя играть в футбол, нет групповых тренировок. В последнее время я восстанавливался после травмы, но, к счастью, сейчас уже все в порядке. Сегодня я уже провел первую тренировку с мячом, очень рад этому.

Много времени посвящал восстановлению, выполнял специальные упражнения, разрабатывал ногу. Так и проходил у меня целый день. В последние дни уже ездил на базу, тренировался на поле.

Тяжело дать однозначный ответ, где любят больше футбол. В Польше игры чемпионата собирают больше зрителей на стадионах, чем в Украине. Но, думаю, футбол одинаково любят в обеих странах. И для Украины, и для Польши футбол - это спорт номер один в стране“, - приводит слова футболиста официальный сайт Динамо.

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