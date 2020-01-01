Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кендзера: И для Украины, и для Польши футбол - это спорт номер один в стране

Комментариев: 0
Футболист провел первую тренировку с мячом.
Томаш Кендзера
Томаш Кендзера
ФК Динамо Киев

Футболист киевского Динамо Томаш Кендзера рассказал, как изменились тренировки во время карантина.

Читай также: Попов: После игры в селе старики сразу пьют пиво в “генделе“

“Очень сильно изменился, потому что нельзя играть в футбол, нет групповых тренировок. В последнее время я восстанавливался после травмы, но, к счастью, сейчас уже все в порядке. Сегодня я уже провел первую тренировку с мячом, очень рад этому.

Много времени посвящал восстановлению, выполнял специальные упражнения, разрабатывал ногу. Так и проходил у меня целый день. В последние дни уже ездил на базу, тренировался на поле.

Тяжело дать однозначный ответ, где любят больше футбол. В Польше игры чемпионата собирают больше зрителей на стадионах, чем в Украине. Но, думаю, футбол одинаково любят в обеих странах. И для Украины, и для Польши футбол - это спорт номер один в стране“, - приводит слова футболиста официальный сайт Динамо.

Ранее Ребров прокомментировал возможность своего возвращения в Динамо.

Поделись:
Теги: Томаш Кендзера, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь