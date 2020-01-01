Пятов - о переходе Ракицкого в Зенит: Столько грязи на него вылилось
Голкипер "горняков" высказал свое мнение о трансфере.
Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился мнением о переходе Ярослава Ракицкого в Зенит.
“Мое мнение, что Шахтер сильнее Зенита, но это я так считаю.
Но это его выбор, он так решил. Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось“, - заявил Пятов в рамках передачи Цыганык LIVE.
Отметим, что Коноплянка считает, что сборной Украины не хватает Ракицкого.
Ранее Ракицкий заявил, что чемпионат России сложнее УПЛ.
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