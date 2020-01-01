Пятов - о переходе Ракицкого в Зенит: Столько грязи на него вылилось

Голкипер "горняков" высказал свое мнение о трансфере.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился мнением о переходе Ярослава Ракицкого в Зенит.

“Мое мнение, что Шахтер сильнее Зенита, но это я так считаю.

Но это его выбор, он так решил. Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось“, - заявил Пятов в рамках передачи Цыганык LIVE.

Отметим, что Коноплянка считает, что сборной Украины не хватает Ракицкого.

Ранее Ракицкий заявил, что чемпионат России сложнее УПЛ.