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Пятов - о переходе Ракицкого в Зенит: Столько грязи на него вылилось

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Голкипер "горняков" высказал свое мнение о трансфере.
Андрей Пятов
Андрей Пятов
Getty Images

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился мнением о переходе Ярослава Ракицкого в Зенит.

“Мое мнение, что Шахтер сильнее Зенита, но это я так считаю.

Но это его выбор, он так решил. Не мне его судить, я его всегда буду поддерживать. Сколько грязи на него вылилось“, - заявил Пятов в рамках передачи Цыганык LIVE.

Отметим, что Коноплянка считает, что сборной Украины не хватает Ракицкого.

Ранее Ракицкий заявил, что чемпионат России сложнее УПЛ.

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Теги: Андрей Пятов, Шахтер Донецк, Шахтер, Ярослав Ракицкий, Зенит, футбол
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