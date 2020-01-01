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Бурда рассказал, как изменилась роль защитника за последние года

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Футболист постоянно должен учиться новому.
Никита Бурда
Никита Бурда
ФК Динамо Киев

Футболист киевского Динамо Никита Бурда рассказал о том, как изменилась роль защитника за последние годы.

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“Футбол развивается. Меня на детском уровне не обучали тому, что сейчас требуется от центрального защитника, раньше на это не обращали такого внимания. У меня была задача отобрать мяч и отдать ближнему игроку - опорному или крайним защитникам.

Сейчас же от центральных защитников также требуется начинать атаки, иметь хороший первый пас, хорошую длинную передачу. Это очень важно и на этом сейчас акцентируется внимание.

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Конечно, я смотрю, как футболисты действуют на моей позиции, какие решения принимают на поле. Пытаюсь что-то “подсмотреть” для себя, если это достойно.

Такая же история с вратарями. Только относительно недавно начали требовать от голкиперов, чтобы они разыгрывали мяч ногами. Мы пытаемся совершенствоваться, и, конечно, это хорошо, когда позади тебя есть вратарь, который умеет играть ногами, и ты можешь отдать ему передачу, иногда даже неудобную, и быть уверенным, что он хорошо сыграет“, - цитирует Бурду официальный сайт “бело-синих“.

Ранее защитник заявил, что Динамо способно показывать больше.

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Теги: Никита Бурда, Динамо Киев, футбол, чемпионат Украины, УПЛ
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