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Бурда: Динамо способно на большее

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Украинский футболист назвал критерии по которым можно оценить свою карьеру.
Никита Бурда
Никита Бурда
ФК Динамо Киев

Футболист Динамо Никита Бурда рассказал о том, как проводит тренировки во время карантина.

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“Нам разрешено приезжать на базу по несколько человек и проводить работу. Кто-то из тренерского состава постоянно присутствует на базе и следит за нашими тренировками. Мы выходим на поле, выполняем работу, общаемся с тренером и разъезжаемся по домам.

Чувствую себя хорошо, уже восстановился после тяжелой травмы. Единственное, нет игрового тонуса, ведь перед карантином я успел только сыграть 30 минут за дублирующий состав. А после карантина уже начну выполнять одинаковый со всеми объем работы“, - отметил Бурда.

Кроме этого, Никита рассказал о своей мечте.

“Нужно ставить перед собой большие цели. Знаю точно, что Динамо способно на большее, чем есть на данный момент.

Что касается лично меня, то мне хотелось бы выиграть такой большой трофей, как Лига чемпионов, а со сборной - чемпионат Европы или мира. Тогда я мог бы сказать, что моя карьера удалась“, - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

Ранее Попов заявил, что намерен поиграть в Европе, а не только оставаться в Динамо.

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Теги: Никита Бурда, Динамо Киев, чемпионат Украины, УПЛ, футбол
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