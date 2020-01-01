Самбрано: Динамо поставило меня в безвыходное положение
Перуанец отказался от больших денег.
Защитник Бока Хуниорс Карлос Самбрано, который ранее выступал за Динамо, рассказал о сложностях, которые возникли во время ухода с киевского клуба.
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“В Динамо я испытывал давление, они меня ставили в безвыходное положение. По итогу они добились своего, потому что я отказался от долгов киевской команды передо мной, когда подписывал контракт с Бокой Хуниорс.
Это были большие деньги, но я оставался спокойным, ведь у меня была возможность выступать за команду, о которой я всегда мечтал“, - цитирует Самбрано Futbolperuano.
Ранее футболист заявил, что покинул Динамо на сложных условиях.
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