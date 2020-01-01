Исмаили: Для некоторых игроков футбол - способ кормления семьи, но для многих - страсть

Бразилец скучает по футболу.

Футболист донецкого Шахтера Исмаили рассказал, как тренируется во время карантина.

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“Провожу тренировки дома. Занимаюсь на велосипеде и беговой дорожке. Выполняю тренировки, которые нам каждый день отправляет клуб, а по вторникам и четвергам - видеотренировки с нашим тренером по физподготовке. Это не самый лучший способ, но мы должны тренироваться.

Конечно, мы все хотим, чтобы все было хорошо. Для некоторых игроков футбол - способ кормления семьи, но для многих - развлечение, страсть. Когда все останавливается, то чувствуешь пустоту.

Верю, что скоро все нормализуется, футбол вернется. Но самое главное - беречь свое здоровье и семьи. Нам необходимо следовать рекомендациям компетентных органов, чтобы побороть коронавирус“, - приводит слова Исмаили Record.

Ранее сообщалось, что защитник Шахтера может перебраться в Баварию.