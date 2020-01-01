Экс-футболист Динамо: Милевский делал вещи, которым не место в футболе

Специалист огорчен, что не удалось долго поработать с форвардом.

Бывший игрок киевского Динамо Горан Саблич, который тренировал Артема Милевского в Сплите, поделился впечатлением от совместной работы с нападающим.

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“Понятно, что отношения у нас были немного другие, чем с остальными ребятами. Но, все равно, тренер должен иметь авторитет. Также многое зависит от футболиста, его характера.

Конечно, я хорошо знал Артема. О его футбольных качествах, наверное, не стоит рассказывать - это мастер своего дела. Но, с другой стороны, иногда он делал вещи, которым, на мой взгляд, не место в футболе.

Нам не удалось долго поработать, и присутствует огорчение от этого, но у нас остались с ним хорошие отношения“, - заявил Саблич в интервью официальному сайту Динамо.

Ранее Милевский заявил, что из-за коронавируса наступили темные времена.