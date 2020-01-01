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Форвард Колоса рассказал о премиальных за попадание в ТОП-6 УПЛ

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Футболист отметил, что пока он не получил деньги.
Олег Кожушко в матче против Динамо
Олег Кожушко в матче против Динамо
ФК Колос

Нападающий ковалевского Колоса Олег Кожушко рассказал о премиальных, которые должны получить игроки за попадание команды в ТОП-6 украинской Премьер-лиги.

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“За ТОП-6 были обещаны премиальные, но сразу все разъехались, еще ничего не получили. Что можно купить на ту сумму? Сложно сказать, у всех она будет разная. Пока что денег нет, поэтому мы не знаем, как оно будет. Когда получим, тогда посмотрим, что можно будет купить.

Как бы потратил те деньги? Положил бы на карточку, пусть лежат, а там бы уже думал“, - сказал Кожушко в интервью Football.ua.

Ранее сообщалось, что полузащитник Колоса Андрей Богданов признался, что жалеет, что слушал Селюка.

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Теги: Колос, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, премиальные
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