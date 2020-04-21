Турнир Валерия Лобановского перенесли на 2021 год

Турнир должен был состоятся в конце мая 2020 года.

В Украине с 29 по 31 мая 2020 года должен был пройти XVII турнир Валерия Лобановского, в котором должны были сыграть молодежные сборные Украины, Португалии, Словении и Болгарии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, данный турнир был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что он состоится приблизительно в те же даты, в которые должен был быть в этом году.

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Напомним, мемориальный турнир Лобановского впервые состоялся в 2003 году. В первых двух розыгрышах принимали участие клубные команды (оба раза выиграло Динамо), потом один раз национальные сборные, после чего за трофей стали бороться молодежные сборные разных стран.

Отметим, что Украина 6 раз выходила в финал турнира, а побеждала дважды (2009 и 2019 годы).

Ожидается, что в следующий раз подопечные Руслана Ротаня соберутся 31 августа. Сборная Украины U-21 проведет сбор и выездные матчи отборочного турнира Евро-2021 против Дании (4 сентября) и Финляндии (8 сентября).

Ранее сообщалось, что Международный кубок чемпионов отменили из-за пандемии коронавируса.