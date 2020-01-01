Попов: После игры в селе старики сразу пьют пиво в "генделе"
Защитник киевского Динамо Денис Попов рассказал о том, как играют в футбол в селе.
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“Для меня сельский футбол - это кроссовки порванные, поле с кочками, на котором мяч дробит. Мячи - ужас, а судьи - такое душилово. С ними большинство матчей на выезде нельзя выиграть. А после игры старики сразу идут пить пиво куда-то в “гендель“ - или отмечать, или просто восстановление.
Я на пиво не ходил, меня родители держали в “ежовых рукавицах“, вообще спуску не давали. У меня даже и времени не было, все по графику. Я же тогда не понимал, что это правильно.
Времени не было, я всегда занят был. Ходил также в музыкальную школу, играл на баяне, но сейчас уже не играю“, - рассказал Денис в интервью YouTube-каналу Бомбардир.
Ранее Денис Попов признался, что хочет поиграть в Европе, а не только укорениться в Киеве.
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