Звездная сделка: Луческу сообщил, что Шахтер мог купить Буффона

Итальянец мечтает о победе в Лиге чемпионов.

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу сообщил, что донецкий клуб мог подписать Джанлуиджи Буффона в 2013-м году.

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“Я могу подтвердить информацию о том, что Шахтер мог подписать Буффона. Я приехал в Италию, чтобы поговорить с его агентом. В тот момент у нас была большая проблема с вратарской позицией, поэтому подумали о Буффоне. Мы приняли решение, что он подходящий кандидат для нашего клуба.

Мы никого не боялись, играли наравне с топ-клубами Европы. Я всегда уважал его, но, к сожалению, не смогли его купить, ведь он мечтал о трофеи Лиги чемпионов. Спустя семь лет он продолжает показывать высокий уровень игры. Мне кажется, что он сможет играть до 45 лет“, - приводит слова Луческу TuttoJuve.

Ранее сообщалось, что Буффон договорился о продлении контракта с Ювентусом.